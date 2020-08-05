Дружина футболіста збірної України відмовилася вчити доньку української мови

Максим Іншаков Футбол 18:15, 5.08.2020 Оновлено: 18:20, 5.08.2020

Дружина футболіста збірної України Руслана Малиновського зізналася, що українська мова не буде рідною для їх спільної дочки.

"Рідна мова в нашій родині російська, адже ми говоримо російською. Чому дитина раптом повинна заговорити українською? Для Олівії друга рідна мова італійська, адже вона народилася тут і чує її кожен день", – написала Роксана в Instagram, відповідаючи на питання пiдписника, чи буде рідною українська мова для дитини, якщо батьки з України.

Пост Роксани про українську мову
Instagram Роксани Малиновської
Роксана Малиновська з донькою Олівією
Instagram Роксани Малиновської
Руслан і Роксана Малиновські з донькою Олівією
Instagram Роксани Малиновської
Роксана Малиновські з донькою
Instagram Роксани Малиновської

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роксана викликала фурор серед своїх шанувальників в Instagram, розмістивши фотографії з берега озера Гарда – найбільшого озеро в Італії, розташоване поблизу південного підніжжя Альп.

26-річна дружина футболіста "Аталанти" позувала в купальнику, демонструючи свою фігуру через півроку після пологів.

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