Бразильська модель Дані Соуза, з якою одружений півзахисник "Шахтаря" Дентіньо, розповіла, що її дочкам доводилося стикатися з проявами расизму в Україні.

Мати трьох дітей в інтерв'ю Yahoo згадала, як її 6-річні близнючки Рафаелла і Софія стали жертвами неналежного ставлення в київській школі, де вони навчаються.

Дані Соуза Instagram Дані Соуза

"Дві старші дівчинки завжди показували свiй язик, і я знаю, що це було через колір шкіри моєї дочки. Одного разу я зустріла цих дівчат у шкільному коридорі, і поговорила з ними", – згадує Дані.

"Я сказала "Якщо ти покажеш їм язик іще раз, то побачиш його [в моїй руці]. Після цього вони ніколи не сварилися з моїми дочками", – завершила розповідь Соуза.

Дружина футболіста "Шахтаря" поскаржилася на расизм в Україні Instagram Дані Соуза

Дані каже, що страждає, коли подібні епізоди трапляються з людьми, яких вона любить найбільше. "Мені дуже боляче усвідомлювати, що в наші дні існує расизм", – заявила вона.

За словами бразилійки "українці холодні і не відповідають добрим словом". Вона шкодує про дискримінацію, від якої щодня страждають спортсмени і їх діти. "Тут багато упереджень проти темношкірих і геїв", – підсумувала дружина Дентіньо.

Дружина футболіста "Шахтаря" поскаржилася на расизм в Україні Instagram Дані Соуза

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дентіньо і Тайсон постраждали від расових образ у матчі "Шахтар" від расових образ "Динамо". Поєдинок у листопаді минулого року був припинений на деякий час через расистські кричалки з боку ультрас киян у бік футболістів "гірників".