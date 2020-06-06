Дружина футболіста "Гелаксі" Александара Катаi написала про протести в США і позбавила чоловіка кар'єри
Відомому сербському футболістові Александару Катаi довелося покинути американський клуб "Лос Анджелес Гелаксі" після того, як його дружина виклала в Instagram кілька сторіз, які засуджують протестуючих в США.
Зокрема, Тіа Катаi опублікувала пост із закликом "вбивати це лайно" та фотографію чорношкірої жінки з коробкою кросівок Nike і підписом Black Nikes Matter (алюзія до Black Lives Matter).
Дівчина через 15 годин видалила пости і закрила акаунт, але скріншоти розійшлися по інтернету. Протестуючі спершу прийшли до неї в коментарі, а потім до офісу клубу – з перекресленою сімкою Катаi, зажадавши розірвання контракту.
Через дві доби переговорів, клуб коротко оголосив: контракт з 29-річним вінгера збірної Сербії розірваний за обопільною згодою.
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