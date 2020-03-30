Дружина ексфутболіста "Спартака" Бокетті "поховала" росіян: спортивні підсумки 29 березня

Дружина колишнього футболіста московського "Спартака" Сальваторе Бокетті жорстко пройшлася по росіянах через порушення карантину, а в Іспанії помер легендарний чемпіон.

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Крім того, олімпійська чемпіонка Анфіса Рєзцова наплювала на ізоляцію в Росії. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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