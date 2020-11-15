Драма в Швейцарії: результати Ліги націй 14 листопада. Відео

В рамках групового етапу Ліги націй відбулися 29 матчів 5-го туру.

Головний матч для українських уболівальників пройшов в Лейпцигу, де підопічні Шевченка забили першими, але не в підсумку поступилися 1:3 Німеччині.

Серед інших результатів, варто відзначити неймовірну нічию Іспанії зі Швейцарією. Вирішальний гол був забитий на 89-й хвилині, при цьому Серхіо Рамос двічі не забив пенальті.

Крім того, Португалія поступилася Франції (0:1) і не змогла вийти в півфінал, а Швеція була сильнішою за Хорватію (2:1).

Швейцарія – Іспанія 1:1 (1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 26 Фройлер, 1:1 – 89 Жерар Морено.

Швейцарія – Зоммер, Родрігес, Ельведі, Аканджі, Шакірі (Соу, 72), Фернандеш, Фройлер, Джака, Цубер (Штеффен, 72), Сеферович (Омерагіч, 84), Емболо (Мехмеді, 90).

Іспанія – Унаї Симон, Серджіо Роберто, Пау Торрес, Регілон, Рамос, Фабіан Руїс (Мората, 56), Бускетс (Коке, 72), Ферран Торрес, Ольмо (Каналес, 73), Ойарсабаль (Траоре, 73), Меріно (Жерар Морено, 81).

Попередження: Ельведі (15), Емболо (58), Фройлер (71).

Вилучення: Ельведі (79).

Німеччина – Україна 3:1 (2:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 12 Яремчук, 1:1 – 23 Сані, 2:1 – 33 Вернер, 3:1 – 64 Вернер.

Німеччина – Нойер, Зюле, Макс, Кох, Рюдігер, Сане (Вальдшмідт, 86), Горетцка, Гнабрі, Гюндоган, Гинтер, Вернер (Брандт, 76).

Україна – Пятов, Конопля, Матвієнко, Соболь, Зінченко (Харатін, 86), Марлос, Малиновський, Зубков (Михайличенко, 74), Степаненко (Макаренко, 69), Забарний, Яремчук (Мораес, 75).

Попередження: Рюдігер (28), Малиновський (44).

Португалія – Франція 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 53 Канте.

Португалія – Руй Патрісіу, Жоау Канселье, Рубен Діаш, Фонте, Геррейро, Данилу Перейра (Сержіу Олівейра, 85), Бруну Фернандеш (Моутінью, 72), Бернарду Сілва (Трінкал, 72), Вільям Карвалью (Діогу Жота, 56), Жоау Фелікс (Паулінью, 85), Роналду.

Франція – Льоріс, Варан, Кімпембе, Люка Ернандес, Павар, Погба, Рабьо, Канте, Коман (Тюрам, 59), Марсьяль (Жиру, 78), Грізманн.

Попередження: Данилу Перейра (31), Льоріс (62), Канте (79), Люка Ернандес (82).

Швеція – Хорватія 2:1 (2:0, 0:1)

Голи: 1:0 – 36 Кулусевскі, 2:0 – 45 Даніельссон, 2:1 – 81, автогол Даніельссон.

Швеція – Ольсен, Люстіг, Бенгтссон, Даніельссон, Лінделеф, Екдаль, Ларссон, Кулусевскі (Классон, 74), Ольссон, Форсберг, Берг.

Хорватія – Ліваковіч, Уремовіч (Юрановіч, 41), Чалет-Цар, Понграчіч (Мельняк, 77), Баришич, Брекало (Петкович, 77), Ковачич (Ріг, 77), Влашич, Модріч, Перішич, Будимир (Пашаліч, 63) .

Попередження: Чалет-Цар (35), Брекало (68), Екдаль (86).

Сан-Марино – Гібралтар 0:0 (0:0, 0:0)

Мальта – Андорра 3:1 (0:1, 3:0)

Латвія – Фарерські о-ва 1:1 (0:0, 1:1)

Кіпр – Люксембург 2:1 (1:1, 1:0)

Азербайджан – Чорногорія 0:0 (0:0, 0:0)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченко, коментуючи результат матчу з Німеччиною, назвав дві причини негативного результату.