Драма в Києві: визначився переможець жіночої Ліги чемпіонів

Французький футбольний клуб "Ліон" переміг німецький "Вольсфбург" в фіналі жіночої Ліги чемпіонів сезону 2017/2018 і в третій раз поспіль виграв цей турнір. Зустріч в Києві на стадіоні ім. Лобановського завершилася з рахунком 4:1.

Найдраматичніші події матчу відбулися в першому екстратаймі. Після нульової нічиєї в основний час, футболістки забили чотири голи в першій додаткової 15-хвилинці.

Фінал жіночої Ліги чемпіонів

Німкені першим відзначилися забитим голом, але через три хвилини другу жовту картку отримала їх лідер - Олександра Попп. Втративши ключового гравця, "Вольсфбург" розсипався, і за 5 хвилини "Ліон" забив три м'ячі. Ще один гол підопічні Рейнальдо Педроса викотили після перерви.

Фінал жіночої Ліги чемпіонів

Фінал жіночої Ліги чемпіонів

"Ліон" виграв жіночу ЛЧ третій рік поспіль і вп'яте в історії турніру. У фіналі позаторішнього розіграшу "леви" в серії пенальті обіграли німецький "Вольфсбург". У минулому році "Ліон" теж по пенальті взяв верх над "Парі Сен-Жерменом".

Фінал жіночої Ліги чемпіонів

Фінал жіночої Ліги чемпіонів

Фінал жіночої Ліги чемпіонів

Жіноча Ліга чемпіонів була затверджена Союзом європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в 2001 році, але до 2009 року турнір називався жіночий Кубок УЄФА.

Фінал жіночої Ліги чемпіонів

Фінал жіночої Ліги чемпіонів

"Вольфсбург" (Німеччина) - "Ліон" (Франція) - 0: 0 (0:0), додатковий час - 1:4

Голи: Хардер, 93 (1:0); Анрі, 98 (1:1); ле Соммер, 99 (1:2); Хегерберг, 103 (1:3); Абілі, 116 (1:4).

Вилучення: Попп, 96.

Нагадаємо, що 26 травня в Києві відбудеться фінал чоловічої Ліги чемпіонів, в якому зійдуться "Реал" і "Ліверпуль".