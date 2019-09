Драма Реброва: ФІФА назвала кращий гол сезону – відео шедевра

Гол півзахисника угорського "Дебрецена" Даніеля Жорі було названо кращим у минулому сезоні.

Про це стало відомо під час церемонії вручення премії The Best від Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Захід відбувся у Мілані в понеділок, 23 вересня.

Жорі відзначився абсолютно шедевральним голом у матчі національного чемпіонату з командою екстренера київського "Динамо" Сергія Реброва "Ференцварошем". У грі, яка відбулася 16 лютого цього року, півзахисник "Дебрецена" відзначився вже в компенсований час за рахунку 1:1.

😲🏆 Daniel Zsori wins the Puskas award thanks to this incredible goal for Debrecen!



👏 Bare in mind he was 18, making his senior debut against the league's leaders and it came in stoppage time ... #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/gtBdZmeWNb