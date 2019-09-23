Драма Реброва: ФІФА назвала кращий гол сезону – відео шедевра

Гол півзахисника угорського "Дебрецена" Даніеля Жорі було названо кращим у минулому сезоні.

Про це стало відомо під час церемонії вручення премії The Best від Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Захід відбувся у Мілані в понеділок, 23 вересня.

Даніель Жорі (праворуч) ФІФА

Жорі відзначився абсолютно шедевральним голом у матчі національного чемпіонату з командою екстренера київського "Динамо" Сергія Реброва "Ференцварошем". У грі, яка відбулася 16 лютого цього року, півзахисник "Дебрецена" відзначився вже в компенсований час за рахунку 1:1.

😲🏆 Daniel Zsori wins the Puskas award thanks to this incredible goal for Debrecen!



👏 Bare in mind he was 18, making his senior debut against the league's leaders and it came in stoppage time ... #TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/gtBdZmeWNb - Sporting Life Football (@SportingLifeFC) 23 вересня 2019 р

Жорі дочекався подачі з лівого флангу, після чого метрів з 14 відправив м'яч у сітку воріт суперника ударом в падінні через себе. Таким чином хавбек приніс своїй команді перемогу в матчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст Роман Яремчук провів чудовий матч в чемпіонаті Бельгії, забивши черговий гол в сезоні.

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