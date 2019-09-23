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23 вересня • оновлено в 23:01
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Драма Реброва: ФІФА назвала кращий гол сезону – відео шедевра

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Гол півзахисника угорського "Дебрецена" Даніеля Жорі було названо кращим у минулому сезоні.

Про це стало відомо під час церемонії вручення премії The Best від Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Захід відбувся у Мілані в понеділок, 23 вересня.

Даніель Жорі (праворуч)

Даніель Жорі (праворуч)

ФІФА

Жорі відзначився абсолютно шедевральним голом у матчі національного чемпіонату з командою екстренера київського "Динамо" Сергія Реброва "Ференцварошем". У грі, яка відбулася 16 лютого цього року, півзахисник "Дебрецена" відзначився вже в компенсований час за рахунку 1:1.

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Жорі дочекався подачі з лівого флангу, після чого метрів з 14 відправив м'яч у сітку воріт суперника ударом в падінні через себе. Таким чином хавбек приніс своїй команді перемогу в матчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст Роман Яремчук провів чудовий матч в чемпіонаті Бельгії, забивши черговий гол в сезоні.

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Особа
Сергій Ребров
Місце
Італія Мілан
Теги
ФІФА ФК Ференцварош
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