"Довелося розбороняти": легіонер розповів про конфлікт в "Динамо"

Люксембурзький нападник "Динамо" Жерсон Родрігес зізнався, що на початку кар'єри в Києві у нього була сутичка з одноклубником Віталієм Буяльським.

Жерсон Родрігес в грі з "Шахтарем" ФК Динамо

"Найкраще налагоджена взаємодія на полі з партнерами по "Динамо"- Вербич, Кадірi і Буяльським. Один раз у нас з ним було непорозуміння на тренуванні. Партнерам по команді довелося нас рознімати. Але ми знайшли спільну мову, тепер добре спілкуємося", – цитує Родрігеса пресслужба "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня, Родрігес забив в ворота "Шахтаря" свій дебютний гол за "Динамо", який присвятив пам'яті померлої на початку травня матері. "Мама, люблю тебе і сумую", - написав Жерсон.

ФК "Шахтар" по-хамськи відреагував на пост футболіста команди суперника: "Ти вибрав неправильну команду".

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