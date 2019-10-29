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29 жовтня • оновлено в 21:45
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"Довелося розбороняти": легіонер розповів про конфлікт в "Динамо"

2.2т Читати матеріал російською

Люксембурзький нападник "Динамо" Жерсон Родрігес зізнався, що на початку кар'єри в Києві у нього була сутичка з одноклубником Віталієм Буяльським.

Жерсон Родрігес в грі з "Шахтарем"

Жерсон Родрігес в грі з "Шахтарем"

ФК Динамо

"Найкраще налагоджена взаємодія на полі з партнерами по "Динамо"- Вербич, Кадірi і Буяльським. Один раз у нас з ним було непорозуміння на тренуванні. Партнерам по команді довелося нас рознімати. Але ми знайшли спільну мову, тепер добре спілкуємося", – цитує Родрігеса пресслужба "Динамо".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 серпня, Родрігес забив в ворота "Шахтаря" свій дебютний гол за "Динамо", який присвятив пам'яті померлої на початку травня матері. "Мама, люблю тебе і сумую", - написав Жерсон.

ФК "Шахтар" по-хамськи відреагував на пост футболіста команди суперника: "Ти вибрав неправильну команду".

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Особа
Жерсон Родрігес
Тег
ФК Динамо Київ
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