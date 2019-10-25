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25 жовтня • оновлено в 19:58
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"Досить розбіжностей": ексфутболіст "Динамо" зажадав матч Україна – Росія на Євро-2020

1.2т Читати матеріал російською

Колишній футболіст київського "Динамо" Олег Саленко назвав можливий матч Україна – Росії на Євро-2020 проривом у відносинах між країнами.

Рекордсмен чемпіонатів світу за кількістю голів в одному матчі в інтерв'ю Sport Arena TV висловив впевненість в тому, що між уболівальниками команд не виникне жодних розбіжностей.

Новини
Бруд із Росії: форвард збірної України прокоментував скандальне висловлювання

Олег Саленко

Олег Саленко

кадр з відео

"Вони можуть зіграти хіба що в фіналі, або у півфіналі, якщо дійдуть туди і Україна, і Росія. Можливо, якщо чвертьфінал в різних країнах буде – можемо там зіткнутися. Досить вже розбіжностей. Приїдуть наші вболівальники і вболівальники з Росії. І ніяких проблем не буде. Це може стати проривом", – цитує Саленка "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА прийняв нове рішення щодо проведення матчів збірних України і Росії на Євро-2020.

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Тема
Євро-2020
Особа
Олег Саленко
Тег
ФК Динамо Київ
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коршун федот
коршун федот
"Досить вже розбіжностей. Приїдуть наші вболівальники і вболівальники з Росії. І ніяких проблем не буде. Це може стати проривом"... Гілляк на деревах не вистачить.
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bregovich mark
bregovich mark
Одним словом долбо*б.
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Антонов Семен
Антонов Семен
bregovich mark, Вы?
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