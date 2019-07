Дорогому новачку "Реала" стало погано на презентації

"Реал" провів презентацію чергового новачка, яким став бразильський захисник Едер Мілітао. Однак прес-конференція була зірвана - головному винуватцю події стало погано і він покинув зал.

