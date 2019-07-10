Дорогому новачку "Реала" стало погано на презентації

"Реал" провів презентацію чергового новачка, яким став бразильський захисник Едер Мілітао. Однак прес-конференція була зірвана - головному винуватцю події стало погано і він покинув зал.

Video | Militão started feeling dizzy and had to end the press conference. pic.twitter.com/RZrIbxVNYo - Real Madrid Info (@RMadridInfo) July 10, 2019

Після спроб заспокоїтися, попити води і прийти до тями, Мілітао сказав, що у нього закрутилася голова і він з вибаченнями покинув кімнату для прес-конференцій.

21-річний гравець підписав з мадридським клубом контракт терміном на 6 років. Орієнтовна сума трансферу склала 50 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зоряного футболіста знайшли п'яним без свідомості.

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