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9 грудня • оновлено в 14:47
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Допінговий скандал: стало відомо про долю Росії на Євро-2020

1.4т
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Рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про виключення Росії з усіх міжнародних турнірів не вплине на участь росіян у фінальній частині Євро-2020 з футболу.

Рішення WADA не вплине на участь збірної Росії на Євро-2020

Рішення WADA не вплине на участь збірної Росії на Євро-2020

fansided.com

Як повідомляє AFP, національна збірна Росії нарівні з іншими 23 учасниками Євро візьме участь у континентальному форумі. Крім того, чотири поєдинки пройде в Санкт-Петербурзі, згідно з раніше затвердженим календарем матчів турніру.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, рішенням Всесвітнього антидопінгового агентства російським спортсменам заборонили брати участь у чемпіонатах світу та Олімпійських іграх протягом наступних чотирьох років.

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Автор
Денис Карпов
Теми
допінговий скандал Євро-2020
Місце
Росія
Тег
збірна Росії з футболу
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