Допінг Бесєдіна: "Динамо" виступило із заявою

Футбольний клуб "Динамо" Київ підтвердив інформацію про те, що відносно нападника Артема Бесєдіна відкрито дисциплінарну справу.

Форвард збірної України дійсно підозрюється у вживанні допінгу.

Артем Бесєдін ФК "Динамо" Київ

"19 грудня 2019 року ФК "Динамо" Київ був офіційно проінформований про можливе порушення Артемом Бесєдіним антидопінгових правил УЄФА. На даний момент всі нюанси й обставини з'ясовуються. Тому, а також дотримуючись вимог про конфіденційність, ФК "Динамо" Київ не може надати футбольної громадськості більш детальну інформацію до закінчення відповідних процедур", – йдеться в заяві київського клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки київське "Динамо" та донецький "Шахтар" заробили в минулому розіграші Ліги Європи.

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