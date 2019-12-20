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20 грудня • оновлено в 19:36
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Допінг Бесєдіна: "Динамо" виступило із заявою

2.2т
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Футбольний клуб "Динамо" Київ підтвердив інформацію про те, що відносно нападника Артема Бесєдіна відкрито дисциплінарну справу.

Форвард збірної України дійсно підозрюється у вживанні допінгу.

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Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

ФК "Динамо" Київ

"19 грудня 2019 року ФК "Динамо" Київ був офіційно проінформований про можливе порушення Артемом Бесєдіним антидопінгових правил УЄФА. На даний момент всі нюанси й обставини з'ясовуються. Тому, а також дотримуючись вимог про конфіденційність, ФК "Динамо" Київ не може надати футбольної громадськості більш детальну інформацію до закінчення відповідних процедур", – йдеться в заяві київського клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки київське "Динамо" та донецький "Шахтар" заробили в минулому розіграші Ліги Європи.

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Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
допінговий скандал
Особа
Артем Бесєдін
Тег
ФК Динамо Київ
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