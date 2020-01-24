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24 січня • оновлено в 11:10
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Допінг-скандал Бесєдіна: з'явилися нові подробиці

2.2т
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Форвард київського "Динамо" Артем Бесєдін провалив допінг-тест після матчу п'ятого туру Ліги Європи проти шведського "Мальме" через помилку лікарів.

"Свіжа та невтішна новина: Бесєдін невинний. Допінг-контроль провалив через помилку лікаря. Його провини немає. Артем не знав, що йому дали. Але це не змінить покарання. Нападнику загрожує чотири роки без футболу", – написав у себе в Instagram-сторіз відомий журналіст Олег Ящук.

Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

УНІАН

Допінг-скандал Бесєдіна: з'явилися нові подробиці

Нагадаємо, що УЄФА мав ухвалити рішення щодо українського футболіста наприкінці січня, але в організації вирішили ретельніше вивчити всі обставини справи. Очікується, що вердикт буде оголошено 27 лютого.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, головний лікар київського "Динамо" був відсторонений від роботи з першою командою через ситуацію з Бесєдіним.

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Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
допінговий скандал
Особа
Артем Бесєдін
Тег
ФК Динамо Київ
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