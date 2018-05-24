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Допінг-проби на ЧС-2018: ФІФА забанили Росію

6.4тЧитати новину російською

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не допустить російських фахівців до процедур з допінг-пробами на чемпіонаті світу з футболу-2018.

"Моє основне умова ведення антидопінгової політики в Росії полягає в тому, що все від початку і до кінця повинна виконуватися зусиллями ФІФА без російського втручання", - пояснила такий бан виданню The Times глава медичного комітету ФІФА Мішель Д'Хуг.

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Раніше повідомлялося, що міжнародна федерація футболу (ФІФА) завершила розслідування по допінг-скандалу з футболістами збірної Росії.

У прес-релізі ФІФА повідомлялося, що особливу увагу при перевірці було приділено футболістам, які увійшли в заявку збірної Росії на чемпіонат світу-2018.

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Теми
ЧС-2018допінговий скандал
Об'єкт
збірна Росії з футболу
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