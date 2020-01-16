2019-й вийшов для "Динамо" просто жахливим – невдача за невдачею на тлі постійної негативної ситуації з головним тренером та різними "епіками". Але в грудні був "контрольний в голову".

Коли вже всі в клубі готувалися до довгоочікуваних зимових канікул, в двері постукала УЄФА – "а у вас тут порушення антидопінгових правил, товариші". Допінгова проба Артема Бесєдіна після одного з єврокубкових матчів виявилася позитивною, і форвард призупинив будь-яку офіційну футбольну діяльність. Але це лише початок – головне покарання, типу дискваліфікації на 2 або 4 роки – ще попереду...

OBOZREVATEL складає всі частини "допінгового пазла" в ситуації з Бесєдіним та розбирається, що ж чекає нападника "Динамо" в майбутньому

ЩО СТАЛОСЯ І ЩО МАЄМО НА РУКАХ

Артем Бесєдін здав невдалу пробу після одного з єврокубкових поєдинків, про що УЄФА сповістило "Динамо". Сам клуб сповістив про це 20 грудня. "19 грудня 2019 р ФК Динамо Київ був офіційно проінформований про можливе порушення Артемом Бесєдіним антидопінгових правил УЄФА. Зараз всі нюанси й обставини з'ясовуються. Тому, а також дотримуючись вимог конфіденційності, ФК Динамо Київ не може надати футбольній громадськості детальну інформацію до закінчення відповідних процедур", – повідомив офіційний сайт Динамо.

Артем Бесєдін ФК "Динамо" Київ

Тобто, "Динамо" не стало довго відмовчуватися або викручуватися щодо того, що Бесєдін має проблеми з допінговими правилами. Той факт, що оповіщення прийшло безпосередньо з УЄФА, каже про факт порушення на матчі саме під егідою УЄФА (в нашому випадку – Ліга Європи). Порушення в рамках УПЛ фіксується і проходить по іншому шляху через відповідні органи УАФ.

За непідтвердженою інформацією, Бесєдін провалив допінгову пробу після гостьової гри з "Мальме" (5 тур групи ЛЄ). "Динамо" офіційно це не підтверджує, але багато що вказує саме на це.

Після розголосу цього факту, Бесєдін призупинив свою офіційну футбольну діяльність (ініціатива клубу і самого гравця) до винесення остаточного покарання. Свій вирок УЄФА, за попередньою інформацією, повинен був розглянути і винести після 6 січня, але вже через 10 днів (16-го) УЄФА мовчить ...

ЩО ПРЙИМАВ БЕСЄДІН?

Незважаючи на досить швидку офіційну реакцію "Динамо" на факт порушення антидопінгових правил, про деталі та саму забороненому речовину клуб старанно мовчить. Дуже старанно – вже через місяць подібна інформація зберігається від витоку, і немає навіть найменших слідів для точного визначення речовини.

Артем Бесєдін ФК "Динамо" Київ

Хоча раніше деякі експерти та вболівальники вже звертали увагу на той факт, що в листопаді-грудні Бесєдін досить пристойно "висох" (став ще більш підтягнутим і "підсушеним" в плані стану м'язів). Це відбувається в процесі, коли людина посилено працює над втратою ваги, в першу чергу прибираючи всю зайву "воду" з організму.

Найбільш поширений спосіб серед спортсменів в цій справі – застосування сечогінного, що сприяє прискоренню виведення рідин з організму. Самі сечогінні препарати як ліки в загальному розумінні не заборонені антидопінговими правилами УЄФА, але в деяких зразках окремі інгредієнти сечогінних входять в заборонений список. Дуже ймовірно, що Бесєдін "погорів" саме на цьому.

Звичайно, залишаються також підозри, що Бесєдін приймав конкретно допінг – наприклад, для поліпшення тонусу і роботи м'язів, для поліпшення роботи серця і т.д. Варіантів маса, опцій для "апгрейда" спортсменів – безліч. Біжи швидше, стрибай вище, бий сильніше – все заради досягнення результату.

А бувають і випадки, коли спортсмени траплялися на вживанні наркотичних засобів. Досить рідко, але теж бувало. В Україні в Прем'єр-лізі подібне траплялося, наприклад, в 2008-му з футболістом "Таврії" Денисом Стояном – за вживання маріхуани. Причому сам гравець не заперечував, акцентуючи на випадковості прийняття під час куріння кальяну.

ЩО ДАЛІ – 2 АБО 4 РОКИ?

УЄФА з цього приводу досить прямолінійна і дуже суворий: за перше застосування допінгу в кар'єрі – 4 роки дискваліфікації (за повторне може бути і довічне відсторонення). Навіть якщо самі антидопінгові правила УЄФА і не порушуються безпосередньо (ракурсів ситуації може бути дуже багато), то є ще список заборонених препаратів ВАДА. І якщо у тебе в крові знаходять цей препарат (або навіть його сліди вживання в минулому) і все доводять, то це 4 роки дискваліфікації.

Єдиний виняток – сам футболіст (або хто-небудь з його представників) може довести ненавмисність прийняття препарату або будь-який суб'єктивний фактор потрапляння речовини в кров. Наприклад, недбалість або обман лікаря, коли сам футболіст не знав про склад конкретного виписаного препарату і просто слідував лікарському рецепту.

На цей випадок у УЄФА передбачена ціла стаття антидопінгових правил, де прописані всі "якщо" та інші суб'єктивні чинники, коли гравці можуть покарати на 2 роки. Тут же варто сказати, що покарання і зовсім можуть скасувати, якщо вина футболіста не буде доведена або буде виявлено, що речовина потрапила до нього в кров, наприклад, через забруднений продукт харчування. Але це – дуже складний доказовий процес, який вимагає скрупульозного розслідування і сам може тривати довше, ніж дискваліфікація на 2 роки.

Спираючись на практику подібних випадків, УЄФА при розгляді норми "дискваліфікація на 2 роки" може скостити термін покарання і до 1 року, і до декількох місяців. Все залежить від обставин потрапляння речовини в кров Бесєдіна. Якщо з'ясується, що це сечогінне в дозволених цілях або інший лікарський препарат (за що провину несе лікар), то тоді це буде дискваліфікація на 2 (або, швидше за все, навіть менше – на 1-1,5 роки). Але якщо буде доведено прийом саме допінгу або усвідомлений прийом забороненого сечогінного з метою сховати (швидко прибрати) інші заборонені речовини – це, без сумнівів, штраф на 4 роки.

ПОДІБНІ ВИПАДКИ В УКРАЇНІ

Бесєдін – вже далеко не перший футболіст, який потрапляє під уважний погляд антидопінгового комітету УЄФА. Хоча в когорті "Динамо" серед публічних гучних випадків таких не знаходиться – хіба що динамівський вихованець Олександр Рибка. Але воротар отримав 2-річний бан за заборонену речовину в процесі боротьби із зайвою вагою в якості гравця "Шахтаря". Не допомогла навіть апеляція клубу в Лозанні, і Рибка сидів без футболу всі 2 роки.

Олександр Рибка unian.net

Від сечогінного або т.п. свого часу страждав хавбек "Металіста" Валентин Слюсар (але не зумисне, і був покараний лише на два місяці), захисник "Закарпаття" (зараз "Олександрії") Антон Шендрик (теж ненавмисне, 1 місяць бану), захисник "Металурга" Запоріжжя Дмитро Невмивака (сечогінне, дісква в 1 рік).

Багато відбувалися "легким переляком" в кілька місяців або рік, але в останній подібний раз УЄФА бахнув винуватця на 1,5 року. Хавбек "Олександрії" Станіслав Микицей приймав препарат від гіпертонії, який виявився забороненим, і УЄФА "шив справу" навіть до 4-х років. Але вдалося скостити "всього лише" до півтора...

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