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6 травня • оновлено в 23:25
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"Донбас Арена" претендує на звання найкращого стадіону в світі за версією Marca

2.7т
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Іспанське видання Marca проводить голосування за найкращий стадіон у світі. Одним із претендентів є українська "Донбас Арена".

Донбас Арена

Донбас Арена

Станом на момент публікації новини донецький стадіон перебуває на 25-му місці з 40 (1,7 тисячі голосів).

"Донбас Арена" претендує на звання найкращого стадіону в світі

На першому місці – Каїрський міжнародний стадіон, за який проголосували 111 тисяч осіб. Далі йде мадридський стадіон "Сантьяго Бернабеу" з 37 тисячами голосів. До першої трійки входить також барселонський "Камп Ноу" (22,9 тисячі).

Проголосувати можна тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середині квітня місцевий блогер Віконста, який проживає в окупованому Росією Донецьку, показав, як виглядає "Донбас Арена" і прилегла до неї місцевість після майже 6 років війни.

Відзначимо, що в лютому минулого року на тлі "Донбас Арени" невідома вболівальниця розгорнула прапор України. Знімок із синьо-жовтим прапором розмістив у соцмережі один із користувачів.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тег
Донбас Арена
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