До Ярмоленка може приєднатися партнер по "Динамо"

Хорватський захисник Домагой Віда може стати одноклубником Андрія Ярмоленка в лондонському "Вест Хемі". Раніше футболісти виступали разом у складі київського "Динамо".
Через фінансові проблеми нинішній клуб Віди – турецький "Бешікташ" - змушений розлучитися з деякими гравцями. Фіналістом чемпіонату світу-2018 цікавляться відразу кілька команд. Крім "Вест Хема" хорватського захисника хотіли б підписати "Фулхем", "Евертон", "Марсель" і "Монако". Турецький клуб планує виручити за екс-футболіста "Динамо" 10 млн євро, повідомляє tportal.hr.
Андрій Ярмоленко
West Ham United
Нагадаємо, що Віда захищав кольори київського "Динамо" з 2013 по 2017 рік. Взимку 2018-го року хорватський захисник на правах вільного агента став гравцем "Бешікташа".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Збірна Росії програла Хорватії в чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу-2018. Зустріч в Сочі на олімпійському стадіоні "Фішт" завершилася в основний час 1:1, в екстра-таймах команди обмінялися голами, а серію пенальті впевненіше провели хорвати (4:3). Один із голів хорватської збірної забив Домагой Віда.
Лідер збірної Хорватії Домагой Віда і член делегації хорватської команди на чемпіонаті світу з футболу-2018 Огнен Вукоєвич, який працює селекціонером в столичному клубі, присвятили Україні чвертьфінальну перемогу над Росією.
Відомий російський спортивний журналіст Артур Петрос'ян заявив, що Міжнародній федерації футболу (ФІФА) потрібно покарати Виду і Вукоєвича за "провокаційне відео".
ФІФА винесла попередження захиснику збірної Хорватії Домагой Віді за неспортивну поведінку, що суперечить принципам чесної гри.