До Ярмоленка може приєднатися партнер по "Динамо"

Хорватський захисник Домагой Віда може стати одноклубником Андрія Ярмоленка в лондонському "Вест Хемі". Раніше футболісти виступали разом у складі київського "Динамо".

Через фінансові проблеми нинішній клуб Віди – турецький "Бешікташ" - змушений розлучитися з деякими гравцями. Фіналістом чемпіонату світу-2018 цікавляться відразу кілька команд. Крім "Вест Хема" хорватського захисника хотіли б підписати "Фулхем", "Евертон", "Марсель" і "Монако". Турецький клуб планує виручити за екс-футболіста "Динамо" 10 млн євро, повідомляє tportal.hr.

Андрій Ярмоленко West Ham United

Нагадаємо, що Віда захищав кольори київського "Динамо" з 2013 по 2017 рік. Взимку 2018-го року хорватський захисник на правах вільного агента став гравцем "Бешікташа".

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