"До України рости і рости": в Росії з заздрістю оцінили наш успіх на ЧС U-20

Успіх молодіжної збірної України з футболу, яка вперше в своїй історії виграла чемпіонат світу, викликав бурхливі емоції і в Росії.

Вболівальники в коментарях захоплюються виступом "синьо-жовтих", відзначаючи перевагу над збірною РФ.

"Везе звичайно українцям, їх футбол на підйомі, збірна виграє молодіжний ЧС, основна збірна громить сербів, а ми радіємо перемозі над Сан-Марино і мінімально обігруємо Кіпр. Зінченко в одному з найсильніших клубів світу, у найсильнішого тренера світу, визнається уболівальниками "Сіті" найкращим гравцем місяця, а ще крім нього купа українських футболістів в топ лігах грають, а ми радіємо що наш Головін з Ліги 1 не вилетів і що Черишев відіграв матч і не зламався. Нам до України рости і рости звичайно", - пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал ЧС U-20 Україна - Південна Корея завершився з рахунком 3:1. Дубль оформив нападник київського "Динамо" Владислав Супряга.

Пізніше з'явилося відео урочистій церемонії нагородження.

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