Головна Новини
16 квітня • оновлено в 11:52
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"До такого не опускаюся": Блохін висміяв чемпіонат Білорусі

883
Читати матеріал російською

Легенда київського "Динамо" Олег Блохін посміявся над порівнянням українського і білоруського чемпіонатів і заявив, що не буде дивитися футбол такого низького рівня, як у Таджикистані.

"За чим там стежити! Білоруси всерйоз говорять, що турнір у них сильніше українського – але це ж навіть не смішно. Я до такого рівня не опускаюся. І нашу-то прем'єр-лігу до паузи з труднощами дивився, в іспанському, італійському або англійському чемпіонатах не кожен матч інтерес викликав, а тут – Білорусь і тим більше Таджикистан!" – заявив Блохін в інтерв'ю виданню Футбольний клуб.

Олег Блохін

Олег Блохін

dynamo.kiev.ua

Він розповів, що нових хобі під час карантину не знайшов, але продовжує займатися пілатесом, читати паперові книги та розгадувати кросворди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Блохін заявив, що без роздумів позбувся Артема Мілевського, коли прийшов на посаду головного тренера київського "Динамо".

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "чемпіонат Білорусі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
чемпіонат Білорусі
Особа
Олег Блохін
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 4161.

    Вилікувалися: 186. Померли: 116.

  • У світі захворіли 2 мільйони осіб, загинули – понад 130 тисяч.

  • Аптеки заполонили експрестести на COVID-19, але це – гроші на вітер

  • Звідки взявся коронавірус: у США дізналися про нульового пацієнта з Китаю

  • ВООЗ заявила, що пік пандемії коронавірусу ще не досягнутий.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Рух
VS
Минск
Инд. тотал Минска больше 1
1.95 Сделать ставку
Ислочь
VS
Славия
Славия не проиграет
1.70 Сделать ставку
Витебск
VS
Динамо Брест
Победа Динамо Брест
1.75 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Торпедо-БелАЗ
Тотал меньше 2.5
1.78 Сделать ставку
Энергетик-БГУ
VS
Городея
Городея не проиграет
1.94 Сделать ставку
Динамо Минск
VS
Неман
Тотал меньше 2
1.89 Сделать ставку
Белшина
VS
Смолевичи
Тотал больше 2
2.15 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Слуцк
Инд. тотал Шахтера больше 2
2.02 Сделать ставку
В посте №451 своего инстаграма Александр Зинченко будет с Владой Седан
1.60 Сделать ставку
HAVU
VS
MIBR
Победа MIBR
1.76 Сделать ставку