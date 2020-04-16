"До такого не опускаюся": Блохін висміяв чемпіонат Білорусі

Легенда київського "Динамо" Олег Блохін посміявся над порівнянням українського і білоруського чемпіонатів і заявив, що не буде дивитися футбол такого низького рівня, як у Таджикистані.

"За чим там стежити! Білоруси всерйоз говорять, що турнір у них сильніше українського – але це ж навіть не смішно. Я до такого рівня не опускаюся. І нашу-то прем'єр-лігу до паузи з труднощами дивився, в іспанському, італійському або англійському чемпіонатах не кожен матч інтерес викликав, а тут – Білорусь і тим більше Таджикистан!" – заявив Блохін в інтерв'ю виданню Футбольний клуб.

Олег Блохін dynamo.kiev.ua

Він розповів, що нових хобі під час карантину не знайшов, але продовжує займатися пілатесом, читати паперові книги та розгадувати кросворди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Блохін заявив, що без роздумів позбувся Артема Мілевського, коли прийшов на посаду головного тренера київського "Динамо".

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