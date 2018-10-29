"До смерті": капітан "Реала" зробив різке зізнання

Капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамос після принизливої поразки від "Барселони" 1:5 відреагував на шквал критики, який нахлинув на головного тренера мадридців Хулена Лопетегі, і висловився щодо його можливої відставки.

"Ми підтримуватимемо призначеного тренера до самої смерті. А що буде у найближчі години — подивимося. Потрібно поважати рішення, які приймає керівництво клубу", — цитує гравця Marca.

Що ж стосується того, що у королівського клубу немає шансів на чемпіонство у нинішньому розіграші, то легенда "Реала" це помітив.

"Чи закінчено боротьбу "Реала" за титул? Я вигравав чемпіонство, коли ми програвали під час сезону і 10 очок. Старанна робота — ось головний ключ до успіху", — сказав капітан команди.

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