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"До смерті": капітан "Реала" зробив різке зізнання

5.2тЧитати матеріал російською

Капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамос після принизливої поразки від "Барселони" 1:5 відреагував на шквал критики, який нахлинув на головного тренера мадридців Хулена Лопетегі, і висловився щодо його можливої відставки.

"Ми підтримуватимемо призначеного тренера до самої смерті. А що буде у найближчі години — подивимося. Потрібно поважати рішення, які приймає керівництво клубу", — цитує гравця Marca.

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Що ж стосується того, що у королівського клубу немає шансів на чемпіонство у нинішньому розіграші, то легенда "Реала" це помітив.

"Чи закінчено боротьбу "Реала" за титул? Я вигравав чемпіонство, коли ми програвали під час сезону і 10 очок. Старанна робота — ось головний ключ до успіху", — сказав капітан команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамос шокував одноклубників, відзначившись дикою витівкою на тренуванні відеофакт

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Іспанії
Особи
Серхіо РамосХулен Лопетегi
Об'єкти
Реал МадридФК Барселона
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