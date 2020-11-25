До Німеччини за реваншем: прогноз на матч ЛЧ "Боруссія" М – "Шахтар"

Попри поразку в минулому турі від німецької команди, "Шахтар" має досить непогані шанси, аби зіграти у весняній частині найпрестижнішого європейського клубного турніру. Очевидно, що тренерський штаб проведе роботу над помилками, а вже у матчі 4 туру групового етапу Ліги Чемпіонів ми побачимо зовсім іншу гру у виконанні підопічних Луїша Каштру. За оцінками аналітиків Parimatch вірогідність того, що "Шахтар" не програє складає майже 40%, що загалом вселяє оптимізм у сподівання українських вболівальників.

Головною причиною такого результату на НСК "Олімпійський" став дуже високий та щільний пресинг "Боруссії" на половині поля гірників та помилки захисної ланки при спробі вийти із оборони в атаку. Аби усунути ці недоліки в центрі поля з перших хвилин поєдинку на полі слід очікувати Тараса Степаненка, який повернувся після хвороби, а нав’язати боротьбу атакувальним гравцям суперника зможе награна пара центр-беків Сергій Кривцов та Микола Матвієнко.

Натомість у команди з Менхенгладбаху з’явилися певні кадрові проблеми – через травму не зіграє центральний півзахисник "Боруссії" Йонас Хоффман та лівий захисник Рамі Бенсабаіні, а також головний герой першого поєдинку та автор трьох з шести голів у ворота української команди – Алассан Плеа.

До слова, на вихідних у внутрішніх чемпіонатах обидві команди не змогли здобути перемоги. "Шахтар", залишившись в меншості ще в першому таймі, забив в дебюті другого, але швидко пропустив у відповідь від "Олександрії". Матч завершився із рахунком 1:1. Із таким же результатом закінчився матч між "Боруссією" Менхенгладбах та "Аугсбургом". Суперники донеччан вийшли вперед вже на 5-й хвилині, але втратили переможний результат за кілька хвилин до завершення основного часу матчу, навіть попри те, що суперник грав із 65-ї хвилини в меншості.

Очевидно, що не слід очікувати повторення розгромного результату першої зустрічі, у "Шахтаря" є всі шанси повернутися із Німеччини з очками, адже вони так потрібні команді Луїша Каштру для продовження боротьби у Лізі Чемпіонів.