До кінця року: "Динамо" зазнало істотну втрату

Воротар "Динамо" Денис Бойко переніс операцію на спині з видалення міжхребцевої грижі і в цьому році вже не зіграє, повідомляє у себе в Telegram-каналі журналіст Кирило Крижановський.

Цю ж інформацію підтвердив у себе в Twiiter журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

У воротах Динамо в найближче матчах не слід чекати Бойка. Ден скорістався клубного паузу и видалив спину грижа, яка дошкуляла останнім часом. А від его партнеру Бурді разом з переднімі оперувалі ще й бокові зв'язки колена. І це, на жаль, відтягує процес РЕАБІЛІТАЦІЇ. - Igor Burbas (@iburbas) October 16, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 жовтня Бойко, який повинен був вийти в основі киян на матч Ліги Європи з "Лугано", отримав травму на розминці.

Головний лікар першої команди "Динамо" Леонід Миронов 5 жовтня заявляв, що відновлення займе від 7 до 10 днів.

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