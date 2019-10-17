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17 жовтня • оновлено в 22:04
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До кінця року: "Динамо" зазнало істотну втрату

2.3т Читати матеріал російською

Воротар "Динамо" Денис Бойко переніс операцію на спині з видалення міжхребцевої грижі і в цьому році вже не зіграє, повідомляє у себе в Telegram-каналі журналіст Кирило Крижановський.

Цю ж інформацію підтвердив у себе в Twiiter журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 жовтня Бойко, який повинен був вийти в основі киян на матч Ліги Європи з "Лугано", отримав травму на розминці.

Головний лікар першої команди "Динамо" Леонід Миронов 5 жовтня заявляв, що відновлення займе від 7 до 10 днів.

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Особа
Денис Бойко
Тег
ФК Динамо Київ
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