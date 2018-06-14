До ЧС-2018 у Путіна назвали просто вбивчий список - Піонтковський

Список глав держав, які візьмуть участь в церемонії відкриття чемпіонату світу з футболу на стадіоні "Лужники" в Москві - "просто вбивчий".

Таку думку в інтерв'юOBOZREVATELвисловив російський опозиціонер, який перебуває в політичній еміграції в США, Андрій Піонтковський.

Коментуючи список, що складається з 17 назв країн, які озвучив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, політик зауважив: "Дивно, що він не назвав ще дві "країни" Лугандоніі - це розширило б список".

"Список просто вбивчий. Я думаю, це велика піар-помилка - похвалитися списком цих 17 держав. Це блискуча ілюстрація тієї зовнішньополітичної ізоляції, в яку себе загнала Росія", - підкреслив Піонтковський.

Нагадаємо, про своє бажання бути присутнім на церемонії відкриття ЧС-2018 в Москві заявили глави таких держав: президент невизнаної Абхазії, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Казахстану, КНДР (цю країну представлятиме голова президії Верховного народного зібрання Кім Ен Нам), Лівану, Молдови, Панами, Парагваю, Саудівської Аравії, Таджикистану і невизнаної Південної Осетії.

Як писавOBOZREVATEL, раніше Андрій Піонтковський заявив: останній візит президента Франції Еммануеля Макрона в Росію продемонстрував різку зміну його ставлення до Володимира Путіна, що може бути пояснено шантажем спецслужб Кремля і їхніми погрозами оприлюднити незручну для політика інформацію.