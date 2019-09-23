"До блювоти!" Ексгравець "Динамо" розповів про "знущання" Михайличенка

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко під час своєї роботи з командою 10 років тому давав підопічним неймовірне фізичні навантаження.
Про це розповів колишній футболіст "біло-синіх" Маріс Верпаковскіс. За його словами, футболістам було вкрай нелегко в перших матчах.
Олексій Михайличенко
ФК "Динамо" Київ
"Коли сезон починався, всі тренування були з м'ячами. Без м'ячів ми не бігали. Але передсезонна підготовка – стільки я, напевно, не бігав ніколи в житті. Навантаження було дуже велике, його пройти було дуже важко. До блювоти! До сих пір мені іноді в кошмарах сниться, скільки треба було бігати. Зате потім в сезоні я відчував себе дуже добре. І в такій формі, як тоді в "Динамо", я ніколи не був. Ми входили в сезон важко, але потім набирали", – цитує Верпаковскіса "Динамо" Киев от Шурика.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні київське "Динамо" розгромило полтавську "Ворсклу" у 8-му турі Прем'єр-ліги.
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