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23 вересня • оновлено в 17:02
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"До блювоти!" Ексгравець "Динамо" розповів про "знущання" Михайличенка

1.1т Читати матеріал російською

Головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко під час своєї роботи з командою 10 років тому давав підопічним неймовірне фізичні навантаження.

Про це розповів колишній футболіст "біло-синіх" Маріс Верпаковскіс. За його словами, футболістам було вкрай нелегко в перших матчах.

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Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко

ФК "Динамо" Київ

"Коли сезон починався, всі тренування були з м'ячами. Без м'ячів ми не бігали. Але передсезонна підготовка – стільки я, напевно, не бігав ніколи в житті. Навантаження було дуже велике, його пройти було дуже важко. До блювоти! До сих пір мені іноді в кошмарах сниться, скільки треба було бігати. Зате потім в сезоні я відчував себе дуже добре. І в такій формі, як тоді в "Динамо", я ніколи не був. Ми входили в сезон важко, але потім набирали", – цитує Верпаковскіса "Динамо" Киев от Шурика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні київське "Динамо" розгромило полтавську "Ворсклу" у 8-му турі Прем'єр-ліги.

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Особа
Олексій Михайличенко
Тег
ФК Динамо Київ
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