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13 грудня • оновлено в 00:55
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"Дно пробито": воротар "Динамо" не зміг стриматися після "повної катастрофи" в Києві

"Дно пробито": воротар "Динамо" не зміг стриматися після "повної катастрофи" в Києві
Голкіпер киян насилу підбирав слова
4.5т Читати матеріал російською

Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан емоційно прокоментував негативний результат із "Лугано" та невихід із групового етапу Ліги Європи.

"Повна катастрофа. Самі десь не заслужили, щоб фарт був на нашому боці. Повне спустошення до кінця сезону. Я перший раз у такій ситуації. Не хотів би нікому такого побажати. Життя триває, але це не виправдання. Не знаю, чому такі результати. Реалізації не вистачає, везіння, не знаю, гарних футболістів, напевно, не вистачає. Був би нормальний характер, то такі відповідальні матчі не проводилися б на такому рівні. Дно пробилося, сподіваємося, що наступний рік буде приємнішим", – цитує Бущана tribuna.com.

Воротареві киян дуже неприємно через такий розвиток подій у єврокубках.

"Кожен день розмовляємо між собою. Всі прекрасно розуміють, соромно за результат, перед уболівальниками. Ми контролювали повністю гру, але не вистачало реалізації. Напевно, це дикий не фарт і брак холоднокровності", – підсумував Бущан.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги Європи "Динамо" – "Лугано" завершився з рахунком 1:1. Українська команда зайняла передостаннє місце в групі і вилетіла з турніру.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Ліга Європи
Особа
Георгій Бущан
Місце
Україна Київ
Тег
БК Динамо Київ
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