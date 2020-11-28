"Шахтар" на останніх хвилинах вирвав перемогу в УПЛ

Донецький "Шахтар" здобув непросту виїзну перемогу в 11-му турі чемпіонату України з футболу проти "Дніпра-1". Зустріч на "Дніпро-Арені" завершилась з рахунком 0:1.

У першому таймі "гірники" прогнозовано більше володіли м'ячем, однак серйозної загрози воротам Юрчука за 45 хвилин не створили.

Втомлений "Шахтар" виглядав не дуже переконливо, особливо в завершальних фазах напада і лише двічі змусив голкіпера "Дніпра-1" працювати.

Ситуація не змінилася і після перерви. Чемпіони України зовсім не виглядали грізною комбінаційною машиною і підопічні Ігора Йовічевіча легко справлялися з "помаранчово-чорними".

Останні 10 хвилин пройшли в невиразних атаках "Шахтаря", а переможний гол вдалося забити після помилки суперника.

Досвідчений Кравченко промахнувся мимо м'яча після флангової передачі і Тете, ударом в нижній кут на 88-й хвилині, зробив рахунок 1:0

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" в 4-му турі Ліги чемпіонів був розгромлений "Баварією" з Менхенгладбаха. Зустріч завершилася з рахунком 0:4.