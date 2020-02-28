Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський став першим в історії української Прем'єр-ліги гравцем, який був вилучений з поля після застосування арбітром системи відеоповтору.

Момент стався вже на четвертій хвилині виїзної гри "біло-синіх" з "Дніпром-1". Буяльський у боротьбі за м'яч прямою ногою в Юрія Вакулка, після чого арбітру гри Катерині Монзуль порадили передивитися момент в повторі.

Віталій Буяльський ФК "Динамо" Київ

Рефері довго переглядала епізод, а потім прийняла рішення показати гравцю "Динамо" червону картку. Таким чином, вперше в українському чемпіонаті система VAR була застосована в момент з вилученням гравця.

Пропонуємо вашій увазі відео епізоду.

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