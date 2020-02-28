Головна Новини
28 лютого • оновлено в 20:40
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Дніпро-1 – Динамо: Буяльського вилучили з поля після відеоповтору

2.9т
Читати матеріал російською

Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський став першим в історії української Прем'єр-ліги гравцем, який був вилучений з поля після застосування арбітром системи відеоповтору.

Момент стався вже на четвертій хвилині виїзної гри "біло-синіх" з "Дніпром-1". Буяльський у боротьбі за м'яч прямою ногою в Юрія Вакулка, після чого арбітру гри Катерині Монзуль порадили передивитися момент в повторі.

Віталій Буяльський

Віталій Буяльський

ФК "Динамо" Київ

Новини
Зоряний легіонер "Динамо" перейшов у Китай

Рефері довго переглядала епізод, а потім прийняла рішення показати гравцю "Динамо" червону картку. Таким чином, вперше в українському чемпіонаті система VAR була застосована в момент з вилученням гравця.

Пропонуємо вашій увазі відео епізоду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екснападник київського "Динамо" Артем Кравець образився на українців через їх відношення до футболістів.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Віталій Буяльський
Теги
ФК Дніпро ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Гарсия
VS
Варгас
Тотал больше 11,5 раундов
1.26 Сделать ставку
Лос-Анджелес Клипперс
VS
Денвер Наггетс
Победа Денвера с форой в +5,5 очка
1.93 Сделать ставку
Юта Джаз
VS
Вашингтон Уизардз
Победа Вашингтона с форой в +10,5 очка
1.90 Сделать ставку
Финикс Санс
VS
Детройт Пистонс
Победа Финикса с форой в -6,5 очка
1.88 Сделать ставку
Нью-Орлеан Пеликанс
VS
Кливленд Кавальерс
Победа Кливленда с форой в +11,5 очка
1.93 Сделать ставку
Милуоки Бакс
VS
Оклахома Сити Тандер
Победа Оклахомы с форой в +10,5 очка
1.90 Сделать ставку
Монако
VS
Реймс
Тотал меньше 2,5 гола
1.87 Сделать ставку
Лацио
VS
Болонья
Обе забьют
1.69 Сделать ставку
Альбасете
VS
Райо Вальекано
Победа хозяев
2.85 Сделать ставку
Зенит
VS
Локомотив
Гости не проиграют
2.36 Сделать ставку