"Для України": капітан "Челсі" зробив відверте зізнання

Капітан лондонського "Челсі" Давід Луїс прийшов у захват від молодих гравців київського "Динамо".

Коментуючи перемогу над "біло-синіми" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, бразильський футболіст відзначив, що до виїзній гри 14 березня його команді слід поставитися з усією серйозністю.

Давид Луїс (в синьому) проти Назарія Русина ФК "Челсі"

"Я думаю, що у них є дивовижні якості, особливо це стосується молодих гравців, і я думаю, що вони стануть неймовірним поколінням для України. Звичайно, у них є клас, тому ми повинні намагатися тримати себе в руках і підтримувати хорошу гру команди, як ми зробили це на "Стемфорд Брідж", – наводить слова Луїса прес-служба "Челсі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" програло лондонському "Челсі" в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи – 3:0.

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