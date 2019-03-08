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"Для України": капітан "Челсі" зробив відверте зізнання

17.5тЧитати матеріал російською

Капітан лондонського "Челсі" Давід Луїс прийшов у захват від молодих гравців київського "Динамо".

Коментуючи перемогу над "біло-синіми" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, бразильський футболіст відзначив, що до виїзній гри 14 березня його команді слід поставитися з усією серйозністю.

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Давид Луїс (в синьому) проти Назарія Русина

Давид Луїс (в синьому) проти Назарія Русина

ФК "Челсі"

"Я думаю, що у них є дивовижні якості, особливо це стосується молодих гравців, і я думаю, що вони стануть неймовірним поколінням для України. Звичайно, у них є клас, тому ми повинні намагатися тримати себе в руках і підтримувати хорошу гру команди, як ми зробили це на "Стемфорд Брідж", – наводить слова Луїса прес-служба "Челсі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" програло лондонському "Челсі" в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи – 3:0.

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Теми
Динамо - ЧелсіЛіга Європи
Особа
Давід Луїс
Місце
АнгліяЛондон
Теги
ФК ЧелсіФК Динамо Київ
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