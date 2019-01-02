''Дізнаєтеся правду'': Роналду зробив заяву про скандал зі зґвалтуванням

Нападник збірної Португалії і туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду заявив, що нині глибоко переживає звинувачення у зґвалтуванні, але його совість чиста і він вірить у справедливість.

Кріштіану Роналду

"Звинувачення у зґвалтуванні є огидними і болючими для моєї сім'ї. Але моя совість чиста, а я зберігаю спокій. Скоро ви дізнаєтеся правду", — цитує португальця видання Record.

Кетрін Майорга, яка звинуватила Роналду

Нагадаємо: 34-річна Кетрін Майорга заявила, що у 2009 році зірка збірної Португалії Кріштіану Роналду зґвалтував її. Інцидент стався в американському Лас-Вегасі, штат Невада.

Майорга уточнила, що в готельному номері Роналду зайнявся із нею анальним сексом без її згоди і запитав дівчину, чи боляче їй.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше футболіст заплатив Майорзі 323 тисячі євро, щоб вона ніколи не говорила про проведену разом ніч.

Кріштіану заперечує звинувачення і заявляє, що секс стався із обопільної згоди.