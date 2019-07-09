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Дівчина гравця "Динамо" засвітилася на відпочинку в окупованому Криму

5.4т Читати матеріал російською

Друга половинка захисника київського "Динамо" Артема Шабанова, Юліанна, вирушила на відпочинок до окупованого Криму.

Про це сама дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з Ялти.

Юліанна Шабанова

Юліанна Шабанова

Як зазначила Юліанна в коментарях до фотографій, вона поїхала до Ялти, щоб зустрітися там зі своєю гарною подругою. Дівчата сфотографувалися на набережній Ялти, а також Юліанна показала відео з гори Ай-Петрі.

Вірш присвячую всім моїм подругам 😘 Як добре, що ми колись зустрілися і підтримуємо зв'язок) 😘 ⠀ Подруга 🥰 ⠀ Тихенько посидимо і побалакаємо, Залікуємо ранки ссаднівшей душі, І знаєш що, подруга люба, Ах, як же ці зустрічі хороші, ⠀ легко зрозуміти одне рух погляду, Один кивок, посмішку між слів, Приємно, що здогадується не треба, Домислювати з подругою діалог, ⠀ Летять слова, біжать за думкою думки, встигну ль все за зустріч розповісти, Звичайно немає, адже всіх миттєвостей життя, словами не зумію передати ... ⠀ Але втім, все словами і не треба, Ти з ердца стукіт почуєш мій і так, Побачиш тремтіння, і простеживши за поглядом, підмітили все, хоч навіть і дрібниця. ⠀ І бачу я, що ти, моя подруга, За стільки років дізналася так мене, Що відчуваєш, коли на серці завірюха, Або душа згоряє від вогню, ⠀ І навіть, не сказавши ще ні слова, Одним лише поглядом в душу входиш ти, і для тебе вона завжди готова, Розкрити всі свої таємниці і мрії, ⠀ Бережи тебе Господь, моя подруга, Від всіх печалей, горя і негараздів, Від тяжких думок життєвого кола, Хай сонце осяє твій небосхил, ⠀ Вже давно вросла в мене корінням, І стала навіть більше, ніж сестра, Зігріємо життя один одного ми променями, що йдуть з душевного тепла.

A post shared by Юліанна (@yulichka_queen) on

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"Прекрасний вид: чисте море, гори, кипариси, інжир, фрукти, загалом все красиво, але стало дорого", – так дівчина прокоментувала свій відпочинок у Криму.

Юліанна Шабанова

Юліанна Шабанова

Відзначимо, що сам Шабанов зараз перебуває з "Динамо" на тренувальному зборі в Австрії.

Артем і Юліанна Шабанови

Артем і Юліанна Шабанови

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний російський боксер засвітився в Криму.

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Особа
Артем Шабанов
Місце
Україна Ялта
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