Дівчина гравця "Динамо" засвітилася на відпочинку в окупованому Криму

Вірш присвячую всім моїм подругам 😘 Як добре, що ми колись зустрілися і підтримуємо зв'язок) 😘 ⠀ Подруга 🥰 ⠀ Тихенько посидимо і побалакаємо, Залікуємо ранки ссаднівшей душі, І знаєш що, подруга люба, Ах, як же ці зустрічі хороші, ⠀ легко зрозуміти одне рух погляду, Один кивок, посмішку між слів, Приємно, що здогадується не треба, Домислювати з подругою діалог, ⠀ Летять слова, біжать за думкою думки, встигну ль все за зустріч розповісти, Звичайно немає, адже всіх миттєвостей життя, словами не зумію передати ... ⠀ Але втім, все словами і не треба, Ти з ердца стукіт почуєш мій і так, Побачиш тремтіння, і простеживши за поглядом, підмітили все, хоч навіть і дрібниця. ⠀ І бачу я, що ти, моя подруга, За стільки років дізналася так мене, Що відчуваєш, коли на серці завірюха, Або душа згоряє від вогню, ⠀ І навіть, не сказавши ще ні слова, Одним лише поглядом в душу входиш ти, і для тебе вона завжди готова, Розкрити всі свої таємниці і мрії, ⠀ Бережи тебе Господь, моя подруга, Від всіх печалей, горя і негараздів, Від тяжких думок життєвого кола, Хай сонце осяє твій небосхил, ⠀ Вже давно вросла в мене корінням, І стала навіть більше, ніж сестра, Зігріємо життя один одного ми променями, що йдуть з душевного тепла.

A post shared by Юліанна (@yulichka_queen) on Jul 8, 2019 at 3:11 am PDT