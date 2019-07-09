Дівчина гравця "Динамо" засвітилася на відпочинку в окупованому Криму

Друга половинка захисника київського "Динамо" Артема Шабанова, Юліанна, вирушила на відпочинок до окупованого Криму.

Про це сама дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з Ялти.

Юліанна Шабанова

Як зазначила Юліанна в коментарях до фотографій, вона поїхала до Ялти, щоб зустрітися там зі своєю гарною подругою. Дівчата сфотографувалися на набережній Ялти, а також Юліанна показала відео з гори Ай-Петрі.

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"Прекрасний вид: чисте море, гори, кипариси, інжир, фрукти, загалом все красиво, але стало дорого", – так дівчина прокоментувала свій відпочинок у Криму.

Юліанна Шабанова

Відзначимо, що сам Шабанов зараз перебуває з "Динамо" на тренувальному зборі в Австрії.

Артем і Юліанна Шабанови

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