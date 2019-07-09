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Дитячий турнір у Мексиці переріс у грандіозну бійку — відео

1.9тЧитати матеріал російською

Поганий приклад для власних дітей показали батьки юних футболістів, які влаштували на турнірі, що проходить у Мексиці, грандіозне побоїще під час одного з матчів.

Невідомо, що стало приводом для бійки, відео якої виклав у соціальну мережу один із глядачів, який перебував у епіцентрі жорстокого махачу.

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Чемпіонат у Чечні переріс у грандіозну бійку

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одній з нижчих ліг чемпіонату Росії з водного поло відбулася грандіозна бійка. Інцидент трапився у матчі "Казань" – "Москвич".

На відео видно, як ватерполістам "Москвича" не сподобалося те, що сказав тренер казанців. Після першого попадання м'ячем здалеку почалася словесна сварка. Дівчина-суддя стала закривати чоловіка в шортах від кидків, після чого один із гравців влучив у неї м'ячем.

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