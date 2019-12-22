Колишній півзахисник "Спартака", "Дніпра" і "Таврії" Максим Калиниченко, який проживає в Москві, з жалем зазначив, що його діти є громадянами України.

"У мене є квартира в Харкові, там живуть родичі, приїжджаю туди. У Москві вже 20 років живу, і сім'я тут. Для переїзду потрібен якийсь серйозний привід, який змусить вийти із зони комфорту. Діти народилися в Харкові, а в Росії - вид на проживання. Народилися в Україні - значить, українці. І нікуди ти від цього не дінешся. У мене російського паспорта ніколи не було, а діти підростають. Вони вільні вибирати, де їм жити і громадянином якої країни бути. Може, дочка поїде в Європу або Америку", - цитує 40-річного ексфутболіста збірної України "Спорт24".

Таку заяву гравця викликала бурхливі емоції у українських уболівальників.

"... значить українці. І нікуди від цього не дінешся". Краще б уже мовчав, казковий долбо***. Просякнутий ватою наглухо", - пишуть в коментарях користувачі.

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

Нагадаємо, що дружину Максима звуть Тетяна. У шлюбі народилися дві дочки: 2000 року Олександра і в 2010 році Марія.

Максим з дружиною Тетяною

Дочки Марія і Олександра (2010 рік)

Марія Калиниченко (2016 рік)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Калиниченко розповів про наслідки агресії Росії на сході України.

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