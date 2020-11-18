Директор збірної Швейцарії про скасування матчу: Україна не намагалася знайти рішення проблеми

Михайло Морозов Футбол 12:54, 18.11.2020

Директор збірної Швейцарії П'єрлуїджі Тамі засмутився через скасування матчу шостого туру Ліги націй проти України.

Він вважає, що наша команда не намагалася всерйоз шукати вихід із важкої ситуації, в яку вона потрапила через спалах коронавірусу. Тому, на його думку, рішення має бути прийнято на користь Швейцарії.

"Вся наша команда хотіла зіграти цей вирішальний матч. Ми хотіли вирішити всі питання на полі, але тепер рішення буде прийматися на іншому рівні. Ми завжди проявляли повагу до медичного протоколу. Як мені здалося, Україна по-справжньому не намагалася знайти вихід із ситуації, яка виникла. Наша команда виконала свою роботу і на 100% виконала всі вимоги медпротокола, тому я очікую, що рішення буде прийнято на нашу користь. Але я не адвокат. Може, я щось пропускаю", – цитує слова Тамі видання 20min.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Швейцарія – Україна був скасований через спалах коронавірусу в нашій збірній. Лікар кантону Люцерн, який відправив підопічних Андрія Шевченка на карантин, пояснив своє рішення. ЗМІ назвали варіанти виходу з ситуації, що склалася.

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