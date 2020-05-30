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30 травня • оновлено в 15:59
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Директор "Карпат" зробив заяву про COVID-19 в команді

3.8т
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Виконавчий директор "Карпат" Ростислав Ящишин звернувся до журналістів у зв'язку з виявленням у львівському клубі COVID-19.

"Не нагнітайте ситуацію вигадками і неперевіреною інформацією. Мені просто волосся дибки стає, коли я читаю про госпіталізації, легіонерів та інші дурниці. Ми рухаємося відповідно до протоколу, перебуваємо в постійному контакті з УАФ та УПЛ. Ситуація під контролем, ніяких симптомів в інфікованих нема. В понеділок ще раз всі пройдуть тестування. Найгірше, що зараз може бути - це паніка, спричинена вашими постами", – написав Ящишин в Facebook.

Раніше глава УАФ Андрій Павелко повідомив, що в разі виявлення коронавiрусу у гравця тур не буде зупинений, а команди не підуть на карантин.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна
Тег
ФК Карпати
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