Директор "Барселони" про матч з "Реалом": довбаний скандал. Арбітр, йди на х*р

Максим Іншаков Футбол 14:35, 25.10.2020 Оновлено: 15:43, 25.10.2020

Директор "Барселони" Хаві Вілажоана в різких тонах розкритикував рішення арбітра Хуана Мартінеса Мунуери призначити пенальті на користь "Реала" в Ель-Класико, повідомляє Marca.

Вілажоана виклав у себе в Twitter матірний твіт

"Це довбаний скандал! Мунуера, йди на хер", – написав директор під час другого тайму.

Пізніше функціонера довелося видалити повідомлення і принести свої вибачення.

"Зізнаюся, що в запалі я використовував не підходящі слова, тому прошу вибачення, якщо когось образив. Проте це як і раніше обурливо: Лангле інстинктивно хапає футболку, коли його штовхають, і аж ніяк не заслуговує покарання. Це знає кожен, хто грав в футбол", – зазначив директор "Барси".

Хаві Вілажоана наїхав на арбітра
Twitter Хаві Вілажоана

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 7-го туру Ла Ліги "Барселона" – "Реал" завершився з рахунком 1:3. У другому таймі за рахунку 1:1 рефері призначив 11-метровий після того, як Клеман Лангле схопив Серхіо Рамоса за футболку у штрафному. Захисник "Реала" реалізував удар з точки.

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