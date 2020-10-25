Директор "Барселони" про матч з "Реалом": довбаний скандал. Арбітр, йди на х*р

Директор "Барселони" Хаві Вілажоана в різких тонах розкритикував рішення арбітра Хуана Мартінеса Мунуери призначити пенальті на користь "Реала" в Ель-Класико, повідомляє Marca.

Вілажоана виклав у себе в Twitter матірний твіт

"Це довбаний скандал! Мунуера, йди на хер", – написав директор під час другого тайму.

Пізніше функціонера довелося видалити повідомлення і принести свої вибачення.

"Зізнаюся, що в запалі я використовував не підходящі слова, тому прошу вибачення, якщо когось образив. Проте це як і раніше обурливо: Лангле інстинктивно хапає футболку, коли його штовхають, і аж ніяк не заслуговує покарання. Це знає кожен, хто грав в футбол", – зазначив директор "Барси".

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 7-го туру Ла Ліги "Барселона" – "Реал" завершився з рахунком 1:3. У другому таймі за рахунку 1:1 рефері призначив 11-метровий після того, як Клеман Лангле схопив Серхіо Рамоса за футболку у штрафному. Захисник "Реала" реалізував удар з точки.