"Динамо" зробило пропозицію щодо трансферу хорватського нападника – ЗМІ

"Динамо" зробило пропозицію щодо трансферу Антоніо Чолака.
Київське "Динамо" націлилося на хорватського нападника "Рієки" Антоніо Чолака та вже зробило пропозицію про його трансфер.
Як повідомляє видання Dynamomania, перехід гравця може обійтися столичному клубу в 4-5 мільйонів євро. Інтерес до футболіста також проявляють ПАОК і загребське "Динамо", але жодна з цих команд не зможе заплатити за Чолака необхідну суму.
Хорватський нападник народився і почав свою кар'єру в Німеччині, де виступав за "Нюрнберг", "Хоффенхайм", "Дармштадт", "Інгольштадт" й інші клуби, перш ніж перейти до "Рієки" влітку 2019 року.
У першому сезоні за команду він взяв участь у 32 матчах хорватського чемпіонату, забивши 20 голів і віддавши 4 результативні передачі. Це дозволило Чолаку стати найкращим бомбардиром першості.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" також зацікавлене в трансфері сина легендарного бразильця Рівалдо, який виступає в чемпіонаті Румунії.