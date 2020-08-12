"Динамо" зробило пропозицію щодо трансферу хорватського нападника – ЗМІ

Київське "Динамо" націлилося на хорватського нападника "Рієки" Антоніо Чолака та вже зробило пропозицію про його трансфер.

Як повідомляє видання Dynamomania, перехід гравця може обійтися столичному клубу в 4-5 мільйонів євро. Інтерес до футболіста також проявляють ПАОК і загребське "Динамо", але жодна з цих команд не зможе заплатити за Чолака необхідну суму.

Хорватський нападник народився і почав свою кар'єру в Німеччині, де виступав за "Нюрнберг", "Хоффенхайм", "Дармштадт", "Інгольштадт" й інші клуби, перш ніж перейти до "Рієки" влітку 2019 року.

У першому сезоні за команду він взяв участь у 32 матчах хорватського чемпіонату, забивши 20 голів і віддавши 4 результативні передачі. Це дозволило Чолаку стати найкращим бомбардиром першості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" також зацікавлене в трансфері сина легендарного бразильця Рівалдо, який виступає в чемпіонаті Румунії.