"Динамо" зробило офіційну заяву щодо Циганкова

Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков вперше з кінця минулого сезону приступив до бігової роботи.

Як повідомляє пресслужба київського клубу, футболіст займався за індивідуальною програмою після того, як на старті тренувального збору в нього виявили мікротравму.

Віктор Циганков Офіційний сайт "Динамо"

Із 9 липня лідер "Динамо" приступив до бігових вправ і до кінця зборів команди в Австрії працюватиме під наглядом фізіотерапевта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, декілька днів тому Циганкова не допустили до тренувань київського клубу.

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