Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Динамо" зробило офіційну заяву щодо Циганкова

10.3т Читати матеріал російською

Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков вперше з кінця минулого сезону приступив до бігової роботи.

Як повідомляє пресслужба київського клубу, футболіст займався за індивідуальною програмою після того, як на старті тренувального збору в нього виявили мікротравму.

Віктор Циганков

Віктор Циганков

Офіційний сайт "Динамо"

Новини
Футболіст "Динамо" забив гол-шедевр на зборах в Австрії

Із 9 липня лідер "Динамо" приступив до бігових вправ і до кінця зборів команди в Австрії працюватиме під наглядом фізіотерапевта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, декілька днів тому Циганкова не допустили до тренувань київського клубу.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Особа
Віктор Циганков
Місце
Австрія
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel