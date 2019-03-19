"Динамо" зробило офіційну заяву по справі УЄФА за матч з "Челсі"

Київське "Динамо" відреагувало на заяву лондонського "Челсі" про можливі дискримінаційнi прояви під час матчу Ліги Європи на НСК "Олімпійський".

Під час післяматчевого дебрифінгу делегат УЄФА повідомив представникам "Динамо" про звернення офіційних осіб "Челсі" з інформацією про те, що футболіст Хадсон-Одоі чув "мавпячі крики" (monkey chants) на свою адресу в другому таймі.

Динамо - Челсі

"Представники ФК "Динамо" не мали і в даний час не має ніяких доказів, що такі вигуки мали місце. Відповідні служби ФК "Динамо" оперативно провели розслідування з приводу заявленого інциденту. Був переглянут та проаналізован повний відеозапис поведінки уболівальників із зазначеного футболістом "Челсі" сектора. Однак не було виявлено жодних ознак, що підтверджують факт будь-яких дискримінаційних проявів", - йдеться в офіційній заяві київської команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи програло лондонському "Челсі" з рахунком 0:5. Перший матч в Англії завершився з рахунком 3:0 на користь господарів

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