"Динамо" зробило офіційну заяву через COVID-19

Максим Іншаков Футбол 12:49, 31.10.2020

Київське "Динамо" офіційно підтвердило коронавірус у свого голкіпера Дениса Бойка.

Відповідну заяву віцечемпіонів України було розміщено на клубному сайті "біло-синіх".

"В даний момент гравець відчуває себе задовільно і знаходиться на самоізоляції", – йдеться в повідомленні.

Бойко заразився коронавірусом
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Раніше ЗМІ повідомляли, що крім Бойка ще п'ять позитивних тестів на коронавірус були виявлені у співробітників бази киян в Конча-Заспі, де динамівці проводять більшу частину часу після оголошеного двотижневого карантину в клубі.

Відзначимо, що раніше коронавірусом заразилися воротар "Динамо" Георгій Бущан і захисник Віталій Миколенко.

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