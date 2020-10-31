"Динамо" зробило офіційну заяву через COVID-19

Київське "Динамо" офіційно підтвердило коронавірус у свого голкіпера Дениса Бойка.

Відповідну заяву віцечемпіонів України було розміщено на клубному сайті "біло-синіх".

"В даний момент гравець відчуває себе задовільно і знаходиться на самоізоляції", – йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що крім Бойка ще п'ять позитивних тестів на коронавірус були виявлені у співробітників бази киян в Конча-Заспі, де динамівці проводять більшу частину часу після оголошеного двотижневого карантину в клубі.

Відзначимо, що раніше коронавірусом заразилися воротар "Динамо" Георгій Бущан і захисник Віталій Миколенко.