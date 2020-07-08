"Динамо" зрівнялося з "Шахтарем" за кількістю трофеїв

Максим Богданов Футбол 01:26, 9.07.2020 Оновлено: 01:27, 9.07.2020

Обігравши у фіналі Кубка України на харківському ОСК "Металіст" полтавську "Ворсклу", київське "Динамо" стало 12-кратним володарем Кубка України.

Таким чином столична команда зрівнялася з "Шахтарем" за кількістю виграних трофеїв в незалежній Україні – по 35 титулів.

Крім успіху в Кубку України, "Динамо" 15 разів виграло чемпіонат України і 8 разів Суперкубок України.

У "Шахтаря" 13 чемпіонських титулiв. Також в активі "гірників" 13 Кубків, 8 суперкубків і 1 Кубок УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, володар Кубка України визначився лише в серії післяматчевих пенальті. Поєдинок завершився з загальним рахунком 8:7.

Пізніше був опублікований відеоогляд гри.

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