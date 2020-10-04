"Динамо" пішло від поразки у грі з "Зорею". Відео

Київське "Динамо" в центральному матчі 5-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі зіграло внічию з луганською "Зорею".

Зустріч на НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 1:1.

Матч почався в невисокому темпі. Обидві команди подовгу розігрували м'яч в центрі поля, не поспішаючи наблизитися до воріт суперника.

Першим гострими випадами футболісти обмінялися на 17-й хвилині. Спершу Шапаренко спробував прямим ударом зі штрафного відкрити рахунок, а потім простріл Громова відбив Бущан.

Ближче до центру тайму гра змістилася до воріт "Зорі", без особливо небезпечних моментів. Було дуже багато контактної гри і Катерина Монзуль не скупилася на жовті картки. На 24-й хвилині де Пена міг відкривати рахунок після помилки захисника, однак його удар в шпагаті ногою відбив Шевченко.

Під завісу тайму підопічні Віктора Скрипника змогли організувати кілька атак, але до голу це не привело.

Другий тайм "Динамо" почало набагато активніше, змушуючи Шевченка працювати по повній. Здебільшого атаки будувалися через правий фланг.

На 65-й хвилині рідкісна вилазка гостей завершилася несподіваним голом. Кочергін "пострілом" метрів з тридцяти в лівий від голкіпера кут прошив руки Бущана – 0:1.

"Динамо" кинулося відіграватися, і через 10 хвилин Вербич створив справжній шедевр. Словенець отримав пас від де Пени, ефектно п'ятою на розвороті прибрав захисника, вийшов один на один з воротарем і з другої спроби зрівняв рахунок – 1:1.

У час, що залишився, ближче до голу були підопічні Луческу, але вирвати перемогу вони так і не змогли.

"Динамо" – "Зоря" 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 0:1 – 65 Кочергін, 1:1 – 74 Вербич.

Динамо – Бущан, Миколенко, Забарний, Кендзьора, Караваєв (Попов, 69), Андрієвський (Ледньов, 69), Вербич, де Пена, Сидорчук, Родрігеш (Циганков, 59), Шапаренко.

Зоря – Шевченко, Абу-Ханна, Вернидуб, Фаворов (Руфат, 80), Хомченовський, Іванисеня, Юрченко, Кочергін, Кабаев (Перович, 72), Гладкий (Цвек, 72), Громов (Назарин, 59).

Попередження: Кабан (16), Вернидуб (20), Сидорчук (22).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше букмекери оцінили шанси "Динамо" в Лізі чемпіонів. Столичний клуб повинен зайняти третє місце в групі G і продовжити боротьбу в Лізі Європи.

Крім того, було опубліковано розклад "біло-синіх" в ЛЧ.