"Динамо" - "Зоря": онлайн відеонтрансляція 26-го туру УПЛ

Максим Богданов Футбол 10:16, 13.06.2020

Київське "Динамо" в суботу, 13 червня, зіграє з луганською "Зорею" в центральному матчі 26-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Перед матчем обидва клуби мають по 49 очок і ділять другу сходинку в турнірній таблиці.

Зустріч найважливішого поєдинку в боротьбі за віцечемпіонство УПЛ пройде на столичному НСК "Олімпійський" при порожніх трибунах. Початок о 17:00.

OBOZREVATEL проведе онлайн відеотрансляцію гри.

У нинішньому розіграші УПЛ команди зустрічалися вже двічі – в Запоріжжі команди розійшлися миром (2:2), а в Києві сильнішою була "Зоря" (1:2).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 червня "Динамо" в центральному матчі 25-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі обіграло "Олександрію".

У 24-му турі кияни поступилися донецькому "Шахтарю" з рахунком 1:3.

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