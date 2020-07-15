"Динамо" – "Зоря": названо фаворита матчу за Лігу чемпіонів

У четвер, 16 липня, на НСК "Олімпійський" в Києві "Динамо" і "Зоря" зіграють ключовий матч у боротьбі за друге місце в УПЛ, яке дає право на участь у кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21.

На думку спортивних аналітиків, столичний клуб є впевненим фаворитом поєдинку. Імовірність домашньої перемоги киян оцінюється в 60-62%. Поставити на "Динамо" можна за 1,59, на нічию – за 4,45, а на успіх "Зорі" – за 5.

Нагадаємо, що разом з "Десною" київська та луганська команди ведуть боротьбу за друге місце. "Зоря" набрала 57 очок і випереджає своїх суперників. "Динамо" йде третім, маючи в своєму активі 56 пунктів, а у чернігівського клубу – 55 балів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, де можна буде подивитися центральний матч 31-го туру УПЛ між "Динамо" та "Зорею" в прямому ефірі.