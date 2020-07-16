"Динамо" – "Зоря": дивитися онлайн відеотрансляцію битви за Лігу чемпіонів

Київське "Динамо" та луганська "Зоря" у четвер, 16 липня, зустрінуться на НСК "Олімпійський" у центральному матчі 31-го туру Прем'єр-ліги.

Команди ведуть боротьбу за друге місце і путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Динамо – Зоря. Час початку 0 19.00.

Відзначимо, що луганчани випереджають столичний колектив на одне очко. У свою чергу "Динамо" на стільки ж пунктів йде вище за чернігівську "Десну", яка в 31-му турі зіграє вдома з "Олександрією", а завершить чемпіонат битвою з "Зорею".

Команди Олексія Михайличенка та Віктора Скрипника провели в нинішньому розіграші УПЛ три гри – суперники обмінялися гостьовими перемогами (1:2 в Києві та 1:3 в Запоріжжі) і один раз завершили матч нічиєю 2:2.

Прем'єр-ліга України. 31-й тур

Київ, НСК "Олімпійський". 19:00

Головний арбітр: Катерина Монзуль

Арбітр VAR: Віталій Романов

"Динамо" (Київ) – "Зоря" (Луганськ) – 0:0

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні матч з "Зорею" футболістів "Динамо" закрили на базі.