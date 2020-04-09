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9 квітня • оновлено в 17:33
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"Динамо" знищило "ПСВ" і вийшло у фінал Кубка кубків: як це було

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9 квітня 1975 київське "Динамо" здобуло розгромну перемогу над "ПСВ" з Ейндховена в першому півфінальному матчі Кубка володарів кубків з рахунком 3:0.

Голи Віктора Колотова, Володимира Онищенка та Олега Блохіна дозволили киянам забезпечити собі комфортну перевагу перед виїздом у Нідерланди.

"Динамо" Київ - "ПСВ" Ейндховен півфінал Кубка володарів кубків 1975 року

"Динамо" Київ - "ПСВ" Ейндховен півфінал Кубка володарів кубків 1975 року

Sport.ua

Незважаючи на поразку в матчі-відповіді з рахунком 2:1 (гол забив Леонід Буряк), "Динамо" зуміло вийти в фінал, де грало з угорським "Ференцварошем". У вирішальному матчі кияни впевнено розібралися з суперниками, забивши три м'ячі та не пропустивши жодного. Дубль у тому поєдинку записав на свій рахунок Онищенко, ще одним голом відзначився Блохін. Таким чином, "Динамо" стало першою радянською командою, яка змогла виграти європейський трофей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 квітня 1999 року столичний клуб провів один з найяскравіших матчів у своїй історії, влаштувавши перестрілку в півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти "Баварії".

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теги
ретро ПСВ Ейндховен ФК Динамо Київ
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