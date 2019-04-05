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"Динамо" зіткнулося з серйозними проблемами перед матчем із "Шахтарем"

1.9тЧитати матеріал російською

Один із лідерів київського "Динамо" Віталій Буяльський ризикує пропустити битву з донецьким "Шахтарем" у чвертьфіналі Кубка України.

За даними видання Sport Arena, у хавбека "біло-синіх", який відзначився голом у неймовірно драматичному матчі Прем'єр-ліги з луганського "Зорею", є підозри на серйозну простуду. У футболіста сильно піднялася температура, і він не бере участі в тренувальному процесі.

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"Динамо" зіткнулося з серйозними проблемами перед матчем із "Шахтарем"

ФК "Шахтар"

Поки невідомо, чи прийме Буяльський участь у грі з "Шахтарем", яка пройде в неділю, 7 квітня. Лікарі "Динамо" роблять все можливе, щоб футболіст встиг відновитися до матчу з "гірниками", і сподіваються, що за два дні, які залишилися до гри, їм вдасться впоратися з поставленим завданням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Федерації футболу України прийняли незрозуміле рішення щодо матчу "Шахтар" – "Динамо".

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Теми
Кубок України з футболуДинамо - Шахтар
Особа
Віталій Буяльський
Тег
ФК Динамо Київ
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