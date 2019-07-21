"Динамо" зіграло внічию з клубом Першої ліги

Київське "Динамо" в товариському спарингу зіграло внічию з командою Першої ліги "Оболонь-Бровар". Зустріч в Віті-Литовськiй завершилася з рахунком 1:1.
Столичні футболісти першими відкрили рахунок, проте за 8 хвилин до кінця основного часу втратили перевагу.
"Динамо" – "Оболонь-Бровар" – 1: 1
Голи: Цітаішвілі (10) – Островський (82)
"Динамо": Кучерук (Нещерет, 46), Попов, Кадір, Шапаренко, Цітаішвілі, Сідклей, Гармаш, Піваріч (к), Шабанов, Русин, Кравченко.
На 65-й хвилині вийшли на заміну Білошевській, Шулянській, Хондак, Скорко, Сухоручко, Сирота, Петрусенко.
Динамо - Оболонь-Бровар
ФК Динамо
Динамо - Оболонь-Бровар
ФК Динамо
Динамо - Оболонь-Бровар
ФК Динамо
Динамо - Оболонь-Бровар
ФК Динамо
Динамо - Оболонь-Бровар
ФК Динамо
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" перед матчем за Суперкубок України понесло катастрофічну втрату.
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