Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Динамо" зіграло внічию з клубом Першої ліги

1.2т Читати матеріал російською

Київське "Динамо" в товариському спарингу зіграло внічию з командою Першої ліги "Оболонь-Бровар". Зустріч в Віті-Литовськiй завершилася з рахунком 1:1.

Столичні футболісти першими відкрили рахунок, проте за 8 хвилин до кінця основного часу втратили перевагу.

"Динамо" – "Оболонь-Бровар" – 1: 1

Голи: Цітаішвілі (10) – Островський (82)

"Динамо": Кучерук (Нещерет, 46), Попов, Кадір, Шапаренко, Цітаішвілі, Сідклей, Гармаш, Піваріч (к), Шабанов, Русин, Кравченко.

На 65-й хвилині вийшли на заміну Білошевській, Шулянській, Хондак, Скорко, Сухоручко, Сирота, Петрусенко.

Динамо - Оболонь-Бровар

Динамо - Оболонь-Бровар

ФК Динамо

Динамо - Оболонь-Бровар

Динамо - Оболонь-Бровар

ФК Динамо

Динамо - Оболонь-Бровар

Динамо - Оболонь-Бровар

ФК Динамо

Динамо - Оболонь-Бровар

Динамо - Оболонь-Бровар

ФК Динамо

Динамо - Оболонь-Бровар

Динамо - Оболонь-Бровар

ФК Динамо

Новини
Легенди "Динамо" зіграли товариський матч в Черкасах

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" перед матчем за Суперкубок України понесло катастрофічну втрату.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Теги
ФК Динамо Київ ФК Оболонь
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel