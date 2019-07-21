"Динамо" зіграло внічию з клубом Першої ліги

Київське "Динамо" в товариському спарингу зіграло внічию з командою Першої ліги "Оболонь-Бровар". Зустріч в Віті-Литовськiй завершилася з рахунком 1:1.

Столичні футболісти першими відкрили рахунок, проте за 8 хвилин до кінця основного часу втратили перевагу.

"Динамо" – "Оболонь-Бровар" – 1: 1

Голи: Цітаішвілі (10) – Островський (82)

"Динамо": Кучерук (Нещерет, 46), Попов, Кадір, Шапаренко, Цітаішвілі, Сідклей, Гармаш, Піваріч (к), Шабанов, Русин, Кравченко.

На 65-й хвилині вийшли на заміну Білошевській, Шулянській, Хондак, Скорко, Сухоручко, Сирота, Петрусенко.

Динамо - Оболонь-Бровар ФК Динамо

Динамо - Оболонь-Бровар ФК Динамо

Динамо - Оболонь-Бровар ФК Динамо

Динамо - Оболонь-Бровар ФК Динамо

Динамо - Оболонь-Бровар ФК Динамо

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" перед матчем за Суперкубок України понесло катастрофічну втрату.

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