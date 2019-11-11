"Динамо" жорстко відреагувало на скандал у матчі з "Шахтарем"

Київське "Динамо" закликало провести ретельне розслідування інциденту під час гри з "Шахтарем", коли фани "біло-синіх" нібито образили капітана "гірників" Тайсона расистськими вигуками.

Пресслужба віцечемпіонів країни в офіційній заяві зазначила, що багато експертів і вболівальників зробили передчасні висновки щодо скандальної ситуації.

Шахтар – Динамо ФК "Шахтар"

"Поділяючи занепокоєність наших донецьких колег з питань дотримання норм людської моралі на спортивних аренах, вважаємо поспішним твердження про заздалегідь визначену провину вболівальників тоді, коли розслідування обставин цієї справи ще навіть не розпочалося. З’ясування факту події, визначення ролі та можливої провини її учасників є виключною прерогативою органів досудового розслідування. Ми нетерпляче чекаємо початку слідства, готові всебічно допомагати у ньому та, у разі доведення провини, будемо вживати усіх можливих заходів для подальшої ізоляції цих осіб не лише від футболу, а й від суспільства", – йдеться на офіційному сайті "Динамо".

Крім того, київський клуб звинуватив Українську асоціацію футболу (УАФ, колишня ФФУ) в тому, що організація приділяє мало уваги цій проблемі.

"Проблема нетерпимості є актуальною не лише для окремих клубів, а й, на превеликий жаль, присутня на більшості активних фанатських секторах. Варто окремо зазначити надзвичайно важливу роль вітчизняної Асоціації футболу, боротьба якої з футбольним хуліганством зводиться лише до визначення розмірів грошових штрафів. Натомість, за всі роки не ініційовано жодного заходу, зустрічі, діалогу з представниками фан-середовища, лідерами уболівальницьких рухів", – підкреслили в столичному клубі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Київське "Динамо" програло донецькому "Шахтарю" в 14 турі Прем'єр-ліги – 1:0.

Єдиний м'яч на 18 хвилині гри забив захисник Сергій Кривцов

Арбітр зустрічі перервав її на 78 хвилині гри через реакцію фанатів "Динамо" на поведінку Тайсона.

Сам Тайсон показав в сторону ультрас гостей непристойний жест, а потім у сльозах покинув поле, отримавши червону картку за свої дії.

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру влаштував демарш на післяматчевій пресконференції, залишивши її після вступного слова.

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